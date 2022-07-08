إستوديانتيس إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس من قبل beIN SPORTS July 8, 2022 15:01 0:39 دقيقة تأهل إستوديانتيس الأرجنتيني إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه في إياب دور الستة عشر على ضيفه فورتاليزا البرازيلي بثلاثة أهداف دون رد. تقارير إخبارية إستوديانتيس الأرجنتيني كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 4:03 دقيقة سوريا بطلة لغرب آسيا لألعاب القوى للشباب والشابات 1:11 دقيقة ساو باولو يبلغ ربع نهائي كوبا سوداميريكانا 0:41 دقيقة موراتا يعود إلى أتلتيكو مدريد 0:39 دقيقة إستوديانتيس إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 0:37 دقيقة القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني 2:03 دقيقة يوفنتوس يدخل الميركاتو بطموحات كبيرة 0:44 دقيقة أوريغي يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى ميلان 3:25 دقيقة مرسيليا يعود إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 0:25 دقيقة شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان 0:38 دقيقة برشلونة ينتظر رد بايرن بشأن ليفاندوفسكي