أليسون: "نحن نشعر بخيبة أمل" من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 23:44 1:18 دقيقة أشار أليسون، لاعب سانتوس، بأن الجميع يشعرون بخيبة أمل عقب خسارة المباراة النهائية في مسابقة كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس صفر-1. مقابلات نهائي كأس ليبرتادوريس بالميراس سانتوس -آخر الفيديوهات 10:36 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس 1:18 دقيقة أليسون: "نحن نشعر بخيبة أمل" 0:42 دقيقة برونو لوبيز: "الجماهير كانت في حاجة لهذا اللقب" 2:46 دقيقة بالميراس يتوج بطلاً لكأس ليبرتادوريس 0:36 دقيقة أسود الكاميرون يتأهلون إلى المربع الذهبي 1:15 دقيقة العطية يتصدر الترتيب العام في رالي قطر 3:29 دقيقة منتخب مالي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين 2:55 دقيقة يوفنتوس يعود من "لويجي فيراريس" بالعلامة الكاملة 3:37 دقيقة التعادل السلبي يسيطر على قمة أرسنال ويونايتد 0:52 دقيقة غوارديولا: "كانت مباراة صعبة"