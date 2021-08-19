وظهر الفريقان البرازيليان بحلّة رائعة من الناحية الهجومية. إذ تمكن أتلتيكو من حسم نتيجة المباراتين بأريحية عقب فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم بوينوس أيريس 1-صفر.

وعلى ملعب بيلو هوريزونتي، سجّل لأتلتيكو فيديريكو ماتياس زراتشو (22 و61)، وصاحب الأعوام الخمسة والثلاثين هالك (34).

وضرب أتلتيكو مينيرو موعداً في الدور المقبل مع مواطنه بالميراس الذي تفوّق على الفريق البرازيلي الآخر ساو باولو، ليضمن البرازيليون مقعداً على الأقل في النهائي.

من جهة أخرى، بلغ فلامنغو الدور ما قبل النهائي إثر فوزه الساحق على أولمبيا 5-1.

وسيتواجه في نصف النهائي مع الفائز بين فلومينيسي البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري في مباراة مرتقبة بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتبقى المفارقة الكبرى أنّ البرازيل قد تُهيمن على المربع الذهبي بشكل تام في حال تأهل فلومينيسي.



