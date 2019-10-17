ملعب ماراكانا يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020

وقد تنافس الملعب الذي يتسع لما يقارب 80 ألف متفرج مع سبعة ملاعب أخرى، خمسة منها في البرازيل، لينال شرف استضافة نهائي المسابقة القارية الأهم على صعيد الأندية في أميركا الجنوبية، بعدما شهد في في تموز/يوليو الماضي تتويج البرازيل بلقب كوبا أميركا بعد فوزها على البيرو 3-1.

كما استضاف نهائي كأس العالم 2014 بين الأرجنتين وألمانيا.

ويستضيف ملعب "ستاديو ناسيونال" في العاصمة التشيلية سانتياغو نهائي هذا العام في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسيكون أول نهائي في تاريخ المسابقة يقام في مباراة واحدة بدلا من لقاءي ذهاب وإياب.

وأكد رئيس "كونمبيول" أليخاندرو دومينيغيز أن إقامة نهائي في مباراة واحدة "ساهم في انتشار كرة القدم في منطقتنا على الصعيد الدولي".

وسبق لنهائي العام 2018 أن شهد نهاية غير مألوفة بعدما أقيمت مباراة الإياب بين الغريمين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بلايت خارج القارة، وتحديدًا في ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية وشهد تتويج ريفر بلقبه الرابع.

وكان لقاء الإياب مقررا في ملعب ريفر بلايت، لكن حافلة بوكا تعرضت لاعتداء من مشجعي المضيف وهي في طريقها الى الملعب، ما دفع الى تأجيل المباراة بداية ومن ثم نقلها الى أرض محايدة في مدريد.

ويتنافس الفريقان هذا الموسم في الدور نصف النهائي، وقد فاز ريفر بلايت ذهابا على أرضه بنتيجة 2-صفر، على أن يقام لقاء الاياب في 23 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز في النهائي الذي سيقام الشهر المقبل، مع الفائز في نصف النهائي الثاني بين الفريقين البرازيليين فلامنغو أو غريميو.

كما أعلن كونميبول أن نهائي "كوبا سود أميريكانا"، المسابقة الرديفة لكوبا ليبرتادوريس، سيقام على ملعب "ماريو كمبيس" في مدينة كوردوبا الأرجنتينية.

