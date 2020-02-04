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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ليبرتادوريس

معاقبة جماهير ريفر بلايت بسبب نهائي ليبرتادوريس 2018

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء أنّ ريفر بلايت الأرجنتيني سيخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بدون جماهيره.

Reuters

وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية أنّ قراراها جاء بسبب تورط جماهير ريفر بلايت في أعمال عنف أدت إلى تأجيل نهائي البطولة 2018.

وألغيت مباراة إياب نهائي 2018 بين ريفر وغريمه بوكا جونيورز بعدما هاجمت جماهير ريفر حافلة بوكا أثناء اقترابها من استاد مونومنتال في بوينس آيرس.

ونقلت المواجهة إلى مدريد ليفوز ريفر 3-1 ويحسم مجموع المباراتين 5-3 ويحقق لقبه الرابع.

وذكرت المحكمة الرياضية في بيان: "قضت اللجنة بمعاقبة ريفر بلايت بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في كأس ليبرتادوريس بدون جماهير بسبب واقعة مهاجمة حافلة بوكا جونيورز".  

وأوقعت قرعة كأس ليبرتادوريس هذا العام ريفر بلايت في مجموعة واحدة مع ال.دي.يو من الإكوادور وبيناسيونال من بيرو وساولو باولو البرازيلي.  

وسيخوض ريفر أول مباراة على أرضه في 11 أذار/مارس.  

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