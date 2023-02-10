مجموعة beIN الإعلامية تحصل على الحقوق الحصرية لنقل مسابقات كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2026

وستبث المجموعة الرائدة منافسات بطولات كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا بشكل مباشر وحصري على شبكة قنوات beIN SPORTS التابعة لها، وذلك في 24 منطقة على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2026.

وتستند الاتفاقية على الشراكة طويلة الأمد بين beIN SPORTS واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول التي يتم بث مسابقاتها الآن وبموجب الاتفاقية في 28 منطقة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعد القارة الأمريكية الجنوبية عنواناً لكرة القدم المتميزة. وتشتهر القارة بمنافساتها الحماسية ونجومها الاستثنائيين وجماهيرها الشغوفة باللعبة، وهي مزايا يمكن لمشتركي قنوات beIN الاستمتاع بمشاهدتها عبر مختلف هذه البطولات.

وتُمثل البطولات الثلاث المنافسات الأبرز على أجندة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وهي إضافة متميزة إلى محفظة كرة القدم لدى قنوات beIN، وتُعزز مكانتنا كموطن لعشاق جميع الرياضات".

كوبا ليبرتادوريس

انطلقت نسخة عام 2023 من كوبا ليبرتادوريس، وهي البطولة المرادفة لبطولة دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية، خلال الأسبوع الجاري بمشاركة 47 نادٍ من 10 دول للتنافس على الفوز بأهم ألقاب القارة. وسيطرت الأندية الأرجنتينية تاريخياً على ألقاب المنافسة، التي سجلت بدايتها الأولى منذ 63 عاماً، حيث يحمل نادي أتليتكو إنديبيندينتي الرقم القياسي بفوزه بسبعة ألقاب، يليه بوكا جونيورز بستة ألقاب. ومع ذلك، نجحت الأندية البرازيلية في الحصول على لقب البطولة في خمس مناسبات خلال الأعوام الستة الماضية.

ويحقق الفريق الفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس المجد الكروي القاري، إلى جانب كسب جائزة نقدية تصل إلى 28 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وقد وصل بطل أمريكا الجنوبية نادي فلامنغو من ريو دي جانيرو إلى المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري على أمل أن يكون أول فريق يفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية من خارج القارة الأوروبية منذ عام 2012؛ غير أنّه مُني بهزيمة تاريخية في الدور نصف النهائي أمام الهلال السعودي.

كوبا سود أمريكانا

وتمثّل كوبا سود أمريكانا، التي انطلقت في عام 2002، ثاني أهم المنافسات على مستوى الأندية في أمريكا الجنوبية، وتشهد مشاركة 44 نادياً من الاتحادات الكروية الوطنية العشرة التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. وفي حين لم تنجح أندية معينة في الهيمنة على لقب البطولة بعد، أصبح نادي انديبندينتي ديل فالي الإكوادوري واحداً من أربعة أندية حققت لقب البطولة مرتين بعد فوزه على نادي ساوباولو البرازيلي في الأرجنتين في أكتوبر الماضي.

ريكوبا سود أمريكانا

ومن جانبها، تجمع بطولة ريكوبا سود أمريكانا، التي تمثّل كأس السوبر الأمريكية الجنوبية، الفائزين بكوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا. وتجمع مباراتا الذهاب والإياب هذا العام ناديي فلامنغو وانديبندينتي ديل فالي، في إعادة لنسخة عام 2020 من البطولة التي فاز بها البرازيليون. وتنطلق مباراة الذهاب في 21 فبراير في ملعب بانكو دي غواياكيل في كويتو، قبل أن يخوض الفريقان الإياب بعد أسبوع في ملعب الماركانا في ريو يوم 28 فبراير.

