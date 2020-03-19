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دوري أبطال أوروبا
كأس ليبرتادوريس

كونميبول يمدّد تعليق كوبا ليبرتادوريس حتى مايو

مدّد اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي كونميبول تعليق منافسات مسابقة كوبا ليبرتادوريس للأندية، حتى الخامس من أيار/مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وسبق للاتحاد أن أعلن إرجاء الجولة المقبلة من المسابقة التي كان من المقرر أن تقام في 21 آذار/مارس، لكنه اضطر الأربعاء إلى تمديد الإيقاف حتى أيار/مايو بسبب "مخاطر تفشي" فيروس "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس الذي أدى الى نحو 8800 وفاة حول العالم، بشلل شبه تام على صعيد النشاطات الرياضية في العالم، ودفع إلى إلغاء أو إرجاء العديد من المواعيد والأحداث الكبيرة.

والثلاثاء، أعلن كونميبول إرجاء بطولة المنتخبات الوطنية "كوبا أميركا" التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020، إلى عام 2021.

وأتت هذه الخطوة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي أعلن أيضاً إرجاء نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها، إلى صيف العام المقبل.

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