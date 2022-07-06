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كأس ليبرتادوريس

كورينثيانس يتخطى بوكا جونيورز ويصعد إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس

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بلغ كورينثيانس البرازيلي ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على مضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب لثمن النهائي على وقع التعادل السلبي.

AFP

ملعب لا مونبونيرا الشهير شهد على مباراة ندية بين الفريقين انتهى وقتها الأصلي على وقع التعادل السلبي وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في البرازيل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت تألق حارس كورينثيانس كاسيو ليقود فريقه إلى تحقيق الفوز بست ركلات لخمس مؤمناً عبوره إلى دور الثمانية.

وبلغ أتليتيكو مينيرو البرازيلي ربع النهائي بفوزه على ضيفه إيمليك الإكوادوري بهدف دون مقابل حمل توقيع المخضرم هالك من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والسبعين.

هدف كان كافيا لعبور مينيرو إلى دور الثمانية بعد أن كانت مواجهة الذهاب انتهت على وقع التعادل بهدف لمثله.

هذا وعبر فريق برازيلي ثالث إلى ربع النهائي وهو أتليتيكو باراناينسي رغم تعادله بهدف لمثله مع مضيفه ليبرتاد الباراغواياني.

روكي سانتا كروز كان افتتح التسجيل لليبرتاد أواخر الشوط الأول، وبقيت النتيجة على حالها لغاية الدقيقة الأخيرة من المباراة حين خطف رومولو كاردوسو هدف التعادل لباراناينسي أمن به عبور فريقه إلى ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين لواحد. 
 

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