فيدال يتحدث عن خياره اللعب في فلامنغو

وأشار فيدال البالغ 35 عاماً خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين إلى "إنها أمنيتي الأولى. أنا هنا في فلامنغو من أجل ذلك".

وأعلن فلامنغو، أحد أشهر الأندية البرازيلية، رسمياً الأسبوع الماضي تعاقده مع لاعب إنتر الإيطالي السابق.

من ناحيته، نشر فيدال في الأشهر الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً له مرتدياً قميص النادي باللونين الأحمر والأسود.

ويعيش فيدال "الحلم" الذي طالما راوده خلال مسيرته، وهو الذي وصف لحظة دخوله إلى أرض الملعب مرتدياً قميص فلامنغو على أنها "أسعد لحظة في مسيرتي".

ووضع فيدال، حداً لمسيرة في الملاعب الأوروبية استمرت لمدة 15 عاماً، توجها باحرازه 9 ألقاب محلية مع كل من يوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الاسباني.

وأمل فيدال المعروف بطباعه الحادة في الملعب في أن "يتأقلم بأسرع ما يمكن" مع فريقه الجديد، مشيراً بشكل خاص إلى طريقته في اللعب "دائماً عند الحد الأقصى، ولكن مع احترام المنافس".

وأردف "أتمنى ألاّ تحصل أي مشكلة أو طرد أو ما شابه".

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) وبرشلونة (2018-2020).

ويحتل فلامينغو حالياً المركز السابع في الدوري البرازيلي متأخراً بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مينيرو المتصدر. ومن المقرر أن يخوض لاعبو المدرب دوريفال جونيور ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد كورينثيانز من ساو باولو في آب/أغسطس المقبل.

وبلغ فلامنغو نهائي المسابقة القارية مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة، ليتوج عام 2019 قبل أن يخسر نهائي العام الماضي.