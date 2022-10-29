فلامينغو يتوّج بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه

حسم فلامينغو المواجهة البرازيلية الخالصة أمام أتلتيكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما انتصر بنتيجة 1-0 يوم السبت.

وسجّل غابرييل باربوسا هدف المواجهة الوحيد مع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول مستغلاً النقص العددي لمنافسه بعد طرد بيدرو هينريكي إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني 43.

وحاول سكولاري مدرب أتلتيكو باراناينسي إيجاد بعض الحلول للنقص العددي من خلال إجراء ثلاثة تبديلات في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن صلابة دفاع فلامينغو بقيادة دافيد لويز أبقت النتيجة على حالها حتى النهاية.

وهذا اللقب الثالث لفلامينغو في البطولة والثاني في آخر أربع نسخ علماً أنّه خسر في نهائي النسخة الفائتة أمام مواطنه بالميراس 2-1.

وعادل فلامينغو السجل الذي يملكه كل من ساو باولو وبالميراس وسانتوس وغريميو كأكثر الأندية البرازيلية تتويجاً باللقب (3 مرات).

ويملك إنديبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي لعدد مرات التتويج باللقب (7).