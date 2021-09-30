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دوري أبطال أوروبا
كأس ليبرتادوريس

فلامينغو يبلغ نهائي كوبا ليبرتادوريس

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بلغ فلامينغو البرازيلي نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس عقب تجديد فوزه على مضيفه برشلونة الإكوادوري بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي.

REUTERS

وسجل اللاعب برونو هينريكي هدفي المواجهة في الدقيقتين 18 و50. 

يذكر أن فلامينغو قد فاز ذهاباً بنفس النتيجة. 

وسيواجه فلامينغو في النهائي مواطنه بالميراس الذي أزاح أتلتيكو مينيرو (تعادلا ذهاباً من دون أهداف وانتهت مواجهة العودة بالتعادل الإيجابي 1-1). 
 

فلامينغو بالميراس كأس ليبرتادوريس
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