فلامينغو يبلغ نهائي كوبا ليبرتادوريس

من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 10:06 بلغ فلامينغو البرازيلي نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس عقب تجديد فوزه على مضيفه برشلونة الإكوادوري بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي.