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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ليبرتادوريس

ريفر بليت يبلغ نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

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ريفر بليت الأرجنتيني يبلغ نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة توالياً بعد أن جدد الفوز على ناسيونال الأوروغواياني 6 - 2 ( 2 - 0 ذهاباً ) ضارباً موعداً مع بالميراس البرازيلي في المربع الذهبي.

في مواجهة إياب الدور ربع النهائي التي أقيمت فجر الجمعة على ملعب غران باركيو سينترال في العاصمة الأوروغوايانية مونتفيديو ضرب ريفر بليت بقوة واكتسح شباك مستضيفه ناسيونال بسداسية ساحقة أحرزها كل من جورج كاراسكال في الدقيقة 28 ونيكولاس دي لا كروز في الدقيقة 45 وبرونو زوكوليني في الدقيقة 50.

وفي المنعطف الأخير من اللقاء تمكن رفائيل سانتوس بوري من تسجيل ثلاثية للفريق الأرجنتيني في الدقائق (67 و73 و80)، فيما أحرز أصحاب الأرض هدفين عن طريق كل من إيرتون كوجو في الدقيقة 45 وسانتياغو رودريغيز في الدقيقة 54.
 

كوبا ليبرتادوريس ريفر بليت
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