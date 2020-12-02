خروج حامل اللقب فلامنغو من ثمن النهائي

وبعد التعادل ذهابا 1-1 في 24 تشرني الثاني/نوفمبر الماضي في بوينوس ايرس، خاض الفريقان وقتا إضافيا بعد نتيجة مكررة، ثم ابتسمت ركلات الترجيح لراسينغ 5-3.

افتتح النادي الأرجنتيني التسجيل عبر المخضرم ليوناردو سيغالي (65)، بعد دقيقتين من طرد لاعب فلامنغو رودريغو كايو.

وعادل فلامنغو في اللحظات الاخيرة عبر ويليان آراو (90+3).

وتألق في صفوف راسينغ حارسه التشيلياني غابريال آرياس الذي أنقذ فريقه في أكثر من مرة، ثم تألق في ركلات الترجيح بالتصدي لواحدة.

وكان فلامنغو أحرز لقب 2019 للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بطل نسخة 2018.