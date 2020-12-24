بوكا جونيور يتجاوز عقبة راسينغ كلوب ومواجهات من العيار الثقيل في نصف نهائي ليبرتادوريس

ويدين الـ"بوكا" بفوزه إلى كل من إدواردو سالفيو (23) والكولومبي سيباستيان فيلا (61 من ركلة جزاء).

ويذكر أن راسينغ كلوب قد فاز ذهاباً بهدف دون رد.

وأكمل بذلك بوكا جونيور مكونات المربع الذهبي المتكون من مواطنه ومنافسه اللدود ريفر بليت والثنائي البرازيلي سانتوس وبالميراس.

وسيلعب بوكا جونيور في ما قبل النهائي أمام سانتوس وسيلاقي ريفر بليت نادي بالميراس.

يذكر أن ريفر بليت قد أزاح ناسيونال الأوروغوياني في ربع النهائي في المقابل وصل بالميراس إلى نصف النهائي بعد أن تجاوز عقبة نادي ليبرتاد من باراغواي وتأهل سانتوس على حساب مواطنه غريميو.

يذكر أن الفائز بهذه المسابقة سيحجز مقعده في مسابقة كأس العالم للأندية ™FIFA في قطر والتي تقام بين 1 و11 شباط/ فبراير 2021.

