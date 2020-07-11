استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في 15 أيلول/سبتمبر



وأفاد الاتحاد في بيان أن كوبا ليبرتادوريس، الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، كوبا سوداميريكانا، اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز قوله "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائما بصحة الجميع".

وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلا. وبالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، وربع النهائي في التاسع من كانون الأول/ديسمبر و16 منه، على أن يقام نصف النهائي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 و13 منه.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنها ستقامان في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، على أن يقام نهائي المسابقة الثانية في الأرجنتين.

وسبق للاتحاد الأميركي الجنوبي أن اضطر بسبب "كوفيد-19"، إلى تأجيل موعد نهائيات بطولته القارية للمنتخبات الوطنية، كوبا أميركا، من صيف العام الحالي إلى صيف 2021.

