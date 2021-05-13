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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ليبرتادوريس

أوروغواي تستضيف نهائي ليبرتادوريس وسودأمريكانا

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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الخميس اختيار أوروغواي لاستضافة نهائي أرفع مسابقتين للأندية في القارة هذا العام بسبب التقدم الذي أحرزه برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا.

REUTERS

وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، في استاد سنتيناريو في مونتيفيديو في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر بينما سيقام نهائي كأس سودأمريكانا، التي تعادل الدوري الأوروبي، في السادس من نوفمبر.  

وقال الكونميبول في بيان "كان الوضع الصحي الجيد الذي توقعته أوروغواي لشهر نوفمبر، حيث تسعى البلاد لتطعيم نسبة كبيرة من شعبها بحلول تموز/ يوليو، عاملاً حاسماً في اختيارها بعد عام استثنائي بسبب الوباء".  

وجاء اختيار ملعب سنتيناريو أيضاً لتسليط الضوء عليه قبل عرض مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.  

وأضاف الكونميبول أيضا أن جواياكيل في الاكوادور ستستضيف نهائي كأس ليبرتادوريس في 2022 بينما سيقام نهائي كأس سودأمريكانا في العام ذاته في برازيليا.
 

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