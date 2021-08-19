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كأس ليبرتادوريس

أتلتيكو مينيرو وفلامنغو إلى نصف نهائي ليبرتادوريس

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تأهل فريقا أتلتيكو مينيرو وفلامنغو البرازيليَين الأربعاء إلى الدور نصف النهائي من كوبا ليبرتادوريس، البطولة الأهم لأندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلب الأول على ريفر بلايت الأرجنتيني 3-صفر واكتساح الثاني لأولمبيا الباراغوياني 5-1.

REUTERS

وظهر الفريقان البرازيليان بحلّة رائعة من الناحية الهجومية. إذ تمكن أتلتيكو من حسم نتيجة المباراتين بأريحية عقب فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم بوينوس أيريس 1-صفر.

وعلى ملعب بيلو هوريزونتي، سجّل لأتلتيكو فيديريكو ماتياس زراتشو (22 و61)، وصاحب الأعوام الخمسة والثلاثين هالك (34).

وضرب أتلتيكو مينيرو موعداً في الدور المقبل مع مواطنه بالميراس الذي تفوّق على الفريق البرازيلي الآخر ساو باولو، ليضمن البرازيليون مقعداً على الأقل في النهائي. 

من جهة أخرى، بلغ فلامنغو الدور ما قبل النهائي إثر فوزه الساحق على أولمبيا 5-1.
وسيتواجه في نصف النهائي مع الفائز بين فلومينيسي البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري في مباراة مرتقبة بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتبقى المفارقة الكبرى أنّ البرازيل قد تُهيمن على المربع الذهبي بشكل تام في حال تأهل فلومينيسي.             
                  
 

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