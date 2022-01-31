وضرب نيس موعداً مع مرسيليا في ربع نهائي المسابقة.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسياً في صفوف سان جيرمان، في حين جلس المهاجم كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في نصف الساعة الأخير.

كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا، في حين لم يتعاف البرازيلي نيمار من إصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الأخيرين.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في مواجهة وصيفه في الدوري المحلي، لكن لاعبيه لم يجدوا طريقهم إلى المرمى وسط التكتل الدفاعي للضيوف.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ولأن قوانين المسابقة تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، فقد ابتسمت لنيس الذي تصدى حارسه مارسيت بولكا، لكرتي الأرجنتيني دانيال باريديس والشاب كزافي سيمون.