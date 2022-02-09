وتابع نيس الساعي للفوز بالكأس للمرة الرابعة في مسيرته مغامرته الناجحة بعدما كان جرد باريس سان جيرمان من لقبه في الدور السابق بفوزه عليه بركلات الترجيح.

وخاض نيس ثالث الدوري المباراة متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني (43 مقابل 42) عقب سقوطه في المرحلة السابقة أمام كليرمون-فيران صفر-1، وذلك للمرة الأولى بعد 7 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات حقق خلالها 6 انتصارات، منها 5 توالياً في "ليغ1" مقابل تعادل.

من ناحيته، مُني مرسيليا بخسارته الثانية في مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات (خسر في الأوّل من شباط/فبراير أمام ليون 1-2 في الـ "ليغ1")، ليحقق في هذه السلسلة 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

أحداث المباراة

وافتتح مرسيليا التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بالنيران الصديقة عبر ملفين بارد إثر اصطدام الكرة به عن طريق الخطأ بعد تصدٍ لحارسه البولندي مارتشن بولكا.

رد نيس سريعاً، فعادل عبر أمين غويري الذي استغل تمريرة في ظهر الدفاع من الجزائري أندي ديلور ليخترق منطقة الجزاء ويتخلص من ليوناردو باليريد ويخدع الحارس الاسباني بو لوبيس (10)، مسجلاً هدفه الـ 11 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف نيس الهدف الثاني عبر المهاجم الهولندي جاستن كلايفرت (29)، ليعود الأخير ويضيف الثاني له في هذه الامسية والثالث لفريقه مع بداية الشوط الثاني (49).

وتابع نيس توجيه ضرباته للنادي المتوسطي فدك شباكه بالرابع عبر ديلور (61)، مسجلاً هدفه الثاني في الكأس والعاشر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

