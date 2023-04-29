نهائي واعد بين نانت وتولوز من قبل beIN SPORTS April 29, 2023 13:31 3:17 دقيقة يحتضن ملعب فرنسا مباراة واعدة في نهائي الكأس بين نانت حامل اللقب وتولوز الباحث عن كأس غابت عنه منذ تتويجه الوحيد بالمسابقة عام سبعة وخمسين من القرن الماضي. تقارير إخبارية كأس فرنسا تولوز نانت -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة نهائي واعد بين نانت وتولوز 3:00 دقيقة صدام مرتقب بين الهلال وأوراوا في مواجهة الذهاب 0:45 دقيقة شباب بلوزداد في مهمة صعبة أمام ماميلودي صنداونز 2:41 دقيقة الترجي لحسم ورقة العبور إلى نصف النهائي 2:42 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الرجاء والأهلي 4:49 دقيقة الوداد يتخطّى سيمبا ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال 3:32 دقيقة بوخوم يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند 3:40 دقيقة ريال مدريد يستضيف ألميريا وعينه على النقاط الثلاث 0:42 دقيقة السد يتغلّب على الريان 0:40 دقيقة الشارقة يتوّج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات