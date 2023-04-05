وفرض لودوفيك بلا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدف التأهل في الدقيقة 57.

ويأمل فريق "كاناري" أن يحتفظ بلقبه للعام الثاني توالياً بعدما سبق له أن حقق هذا الانجاز عامي 1999 و2000 بفوزه على سيدان وكاليه توالياً.

وحصل نانت على جرعة ثقة حيث يعاني في الدوري اذ يحتل المركز الرابع عشر متقدماً بفارق 4 نقاط فقط عن أول الهابطين.

ويواجه نانت في النهائي في 29 نيسان/ابريل الحالي الفائز من نصف النهائي الآخر بين أنيسي من الدرجة الثانية وتولوز الخميس.

في المقابل، مني ليون بخيبة أمل كبير حيث خسر آماله الاخيرة بمقعد أوروبي للموسم المقبل وذلك للعام الثاني توالياً، اذ يحتل المركز التاسع في الدوري متأخراً بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الخامس المؤهل لمسابقة أوروبية.



