وكاد أن يحقق روميي فاليير المفاجأة عندما افتتح التسجيل عبر أليكسي بوجيه (20)، إلا أن هدف التعادل جاء بالنيران الصديقة من أرتور بوزون (27)، فيما منح أوريليان تشواميني التقدم لفريقه (32) قبل أن يحسم وسام بن يدر (55)، الاسباني سيسك فابريغاس (78) والروسي ألكسندر غولوفين (82) النتيجة.

وافتتح فاليير التسجيل عندما وصلت الكرة إلى بوجيه خارج المنطقة سددها قوية في أعلى الزاوية اليمنى (20).

إلا أن هدف التعادل جاء بالنيران الصديقة عندما تابع بوزون عرضية برأسه في المرمى في محاولة لإبعادها نحو ركنية (27).

وتقدم موناكو بالسلاح ذاته هذه المرة من رأسية تشواميني إثر عرضية من فابريغاس (32).

وسجل بن يدر التونسي الأصل الهدف الثالث إثر مرتدة بعدما وصلته الكرة من فابريغاس نجم برشلونة السابق، داخل المنطقة تابعها في الشباك (55).

وسجل فابريغاس الهدف الرابع من ركلة حرة (78) قبل أن يختتم غولوفين مهرجان الأهداف (82).







