كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

معلومات البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

نهاية الشوط الأول: باريس سان جيرمان (1-0) موناكو



مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تفوّق تكتيكياً على منافسه الكرواتي نيكو كوفاتش في الفترة الأولى إذ كان أداء الفريق الباريسي مقنعاً أكثر من منافسه الذي اتسم مردوده بالتذبذب. أما على مستوى اللاعبين كان كيليان مبابي الأفضل في الشوط الأول إذ كان وراء الهدف الوحيد لفريقه كما منع مدافعي موناكو من الصعود للهجوم ومساندة زملائهم لما تميّز به من سرعة وتوغّلات خطيرة.

الدقيقة 37: الكوستاريكي كيلور نافاس يظهر للمرة الأولى في المباراة ويصلح خطأ زميله دانيلو بيريرا الذي كاد يسجّل في مرمى فريقه.

الدقيقة 33: الإيطالي أليساندرو فلورنتسي يسدّد بقوة وحارس مرمى موناكو يتصدّى ببراعة.

فريق العاصمة الفرنسية يسعى لاحتواء المدّ الهجومي لمنافسه مع حبك الهجمات العكسية الخاطفة.

موناكو يرمي بثقله نحو الهجوم أملاً في تعديل الكفّة.

الدقيقة 19: الأرجنتيني ماورو أيكاردي يفتتح النتيجة للباريسيين (1-0). خطأ دفاعي فادح من موناكو استغله النجم كيليان مبابي الذي قطع تمريرة الحارس البولندي رادوسلوف مايتسكي لزميله سيديبي وتوغّل داخل منطقة الجزاء ثمّ مهّد للأرجنتيني الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

الدقيقة 17: موناكو يردّ على محاولة سان جيرمان بذات الطريقة من ركلة ركنية عبر دجبريل سيديبي بيد أنّ الدفاع الباريسي كان يقظاً وا[عد الخطر.

الدقيقة 13: البرتغالي دانيلو بيريرا يسدّد بقوة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع موناكو يتدخّل بنجاح. الفرصة جاءت بعد ركنية دقيقة من الأرجنتيني آنخل دي ماريا ومحاولة رأسية أولى من البرازيلي ماركينيوس.

إلى حدود الدقيقة العاشرة لا فرص تذكر ولا محاولات جدّية من الفريقين.

الحذر سيّد الموقف ! الفريقان لا يريدان المغامرة في بداية اللقاء.

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم فرانسوا لوتكسييه يدير المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على أرضية ملعب "ستاد دو فرانس".

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة موناكو

مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS ، إذ يسعى النادي الباريسي حامل لقب المسابقة والذي خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي لم يفقد الأمل بعد باحتفاظه بلقب الدوري، للتويج بالكأس وضمان إنهاء الموسم بلقب واحد على الأقل.

مباراة باريس سان جيرمان وموناكو – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة باريس سان جيرمان وموناكو ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 3 في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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