وافتتح البولندي أركاديوز ميليك (74) التسجيل للفريق الجنوبي فيما عدّل بيني ماكوانا النتيجة لمونبلييه في الدقيقة 80.

وبلغ باستيا ذات الدور بفوزه على رينس بركلات الترجيح 5-3 (1-1) وفيرسايلس على مضيفه تولوز (1-صفر) وأميان على حساب نانسي (2-صفر).

