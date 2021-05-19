مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا من قبل beIN SPORTS May 19, 2021 23:28 5:26 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا إثر فوزه الأربعاء في النهائي على موناكو بهدفين دون ردّ. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان موناكو كأس فرنسا -آخر الفيديوهات 4:47 دقيقة ليفربول رابعاً بفوزه على بيرنلي 5:26 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا 0:31 دقيقة ريشارليسون يقود إيفرتون للفوز على ولفرهامبتون 0:32 دقيقة توتنهام يعقّد من وضعية حصوله على مركز أوروبي 0:36 دقيقة خضيرة يعلن اعتزاله كرة القدم 0:27 دقيقة ليفربول يحل ضيفاً على بيرنلي في مواجهة هامة 2:02 دقيقة ديفينسا وراسينغ كلوب يصعدان إلى ثمن النهائي 8:39 دقيقة فاردي يتمسك بآمال تأهل ليستر لدوري الأبطال 0:30 دقيقة لامبارد ينضم إلى قائمة قاعة المشاهير 0:50 دقيقة مولر وهوملس في قائمة ألمانيا ليورو 2020