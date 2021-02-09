ممفيس ديباي وضع أصحاب الأرض في المقدمة بهدف في الدقيقة العاشرة.

وأضاف إسلام سليماني ثاني الأهداف في الدقيقة الثانية والعشرين، فيما سجل ماكسويل كورنيه الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والعشرين.

أما الهدف الرابع، فكان بإمضاء رايان شرقي في الدقيقة الثامنة والثلاثينقبا ان يختتم حسام عوار خماسية ليون في الدقيقة الثامنة والسبعين من ركلة جزاء.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، سجل أجاكسيو هدفه الوحيد عن طريق رياض نوري من ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد المدافعين، ليضمن ليون تأهله إلى دور الستة عشر.



وفي مباراة أخرى فاز فالنسيان على مضيفه رانس بأربعة أهداف لثلاثة.