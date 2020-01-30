وسجل الجزائري أدم أوناس (89) هدف نيس، وموسى ديمبيلي (15) وحسام عوار (90+3 من ركلة جزاء) هدفي ليون.

كان رجال المدرب رودي غارسيا الطرف الأفضل في الشوط الأول وفرضوا اسلوبهم منذ لحظاته الأولى، في المقابل ظهر أصحاب الأرض بصورة مهزوزة رغم اضاعتهم لأكثر من فرصة وتشكيلهم ضغط على مرمى ليون.

وافتتح ديمبيلي التسجيل من كرة خادعة استقرت على يمين الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيز (15).

وواصل ليون افضليته في الشوط الثاني، وكاد ماتيس شركي أن يضاعف له النتيجة لكنه لم يحسن التسديد (64).

وأنقذ الروماني انطون تاتاروسانو مرماه من هدف محقق لنيس بعد استبساله في الدفاع عن مرماه أمام تسديدة أوناس (77).

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، فبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها باغت أوناس الحارس بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة (89).

لكن ليون خطف بطاقته إلى ربع النهائي من ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها عوار بنجاح (3+90).

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت قبيل انطلاق المباراة، عن حلول رين حامل اللقب ضيفا على بيلفور من الدرجة الرابعة، في حين سيتواجه الوصيف باريس سان جرمان مع مضيفه ديجون، ويلعب ليون في ضيافة مرسيليا، وإيبينال من الدرجة الرابعة على أرض سانت إتيان.

وسيتم تحديد موعد وتوقيت مباريات الدور ربع النهائي التي ستقام في شهر شباط/فبراير القادم في وقت لاحق.