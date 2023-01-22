كزافيي كواسي منح الأسبقية للمضيف الشمالي بالخطأ في مرمى فريقه بحلول الدقيقة 37 وأمن آنجيل غوميس تأهل ليل بهدفٍ ثان دونه عند الدقيقة 79.

كما بلغ نانت الدورَ ذاتَه بعد فوزه على مضيفه تاون بركلات الترجيح إثر انتهاءِ الوقتِ الأصلي بالتعادل دون أهداف.