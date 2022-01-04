لانس إلى دور الـ16 من كأس فرنسا من قبل beIN SPORTS January 4, 2022 23:20 5:16 دقيقة تأهل نادي لانس إلى دور الـ16 من كأس فرنسا بعد تخطيه ليل بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2 في المباراة. وسجل للانس سيكو فوفانا الثنائية 67، و90+5، فيما سجل لليل ثنائيته لاعب واحد أيضاً هو أمادو أونانا 29، 33. لانس كأس فرنسا ليل -آخر الفيديوهات 5:16 دقيقة لانس إلى دور الـ16 من كأس فرنسا 0:28 دقيقة المنتخب التونسي يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا 1:42 دقيقة الكبير يتحدث عن مواجهة تحديات كورونا في "كان 2021" 0:24 دقيقة النجمة يعلق مشاركته في الدوري احتجاجا على التحكيم 0:31 دقيقة ليفربول يتقدم بطلب لتأجيل مواجهته أمام آرسنال 0:22 دقيقة إصابة لوتشانو سباليتي مدرب نابولي بفيروس كورونا 0:46 دقيقة سانيه وأوباميكانو مصابان بفيروس كورونا 1:43 دقيقة تعادل الدحيل مع الخور وفوز غالٍ لأم صلال 3:50 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:05 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21