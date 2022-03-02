كأس فرنسا: نصف نهائي مرتقب بين نانت وموناكو من قبل beIN SPORTS March 2, 2022 11:28 2:42 دقيقة بانطباعات متباينة بالنظر إلى نتائج الفريقين الأخيرة في الدوري الفرنسي، يتواجه نانت المتعافي وموناكو المترنح تحت حُلم التأهل إلى نهائي كأس فرنسا. تقارير إخبارية موناكو كأس فرنسا نانت -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة كلوب يؤكد أن ليفربول لا يفكر في "تحقيق الرباعية" 0:36 دقيقة الرجاء يقلص الفارق مع الوداد المتصدر 2:42 دقيقة كأس فرنسا: نصف نهائي مرتقب بين نانت وموناكو 0:53 دقيقة توخيل يردّ بغضب على أسئلة بعض الصحفيين ! 2:25 دقيقة ليفربول ينشد تخطّي عقبة نوريتش سيتي 2:33 دقيقة NBA - دالاس يُسقط ليكرز في معقله 4:50 دقيقة ميدلزبره يقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد 3:05 دقيقة نيس ينهي مغامرة فرساي ويبلغ نهائي كأس فرنسا 3:53 دقيقة مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26