سجّل الأرجنتيني لياندرو باريديس (25) والإسباني بابلو سارابيا (53) ثنائية وصيف النسخة الماضية.

وحجز مرسيليا بطاقته إلى الدور ربع النهائي بفوز سهل على ضيفه ستراسبورغ بثلاثة أهداف للغيني بونا سار (32) وديميتري باييت (43 من ركلة جزاء) والسنغالي أبو بكر كامارا (90+5) مقابل هدف لبنجامان كورنييه (59).

وفجر فريق إيبينال من الدرجة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ضيفه ليل من الدور ثمن النهائي عندما قلب تخلفه أمامه إلى فوز 2-1.

وكان ليل البادئ بالتسجيل عبر لويك ريمي في الدقيقة الثامنة، لكن أصحاب الأرض ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني بثنائية جون-فيليب كراسو في الدقيقتين 54 و61.

وحذا إيبينال حذو بيلفور الذي يلعب بدوره في الدرجة الرابعة، والذي أطاح بمونبلييه الثلاثاء في افتتاح الدور ثمن النهائي عندما تغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولحق باريس سان جيرمان وإيبينال ومرسيليا ببيلفور ورين حامل اللقب والفائز بصعوبة على مضيفه أنجيه 5-4 بعد التمديد الثلاثاء، وسانت إتيان الفائز على مضيفه موناكو 1-صفر الثلاثاء أيضاً، وديجون الفائز على مضيفه ليمونيست من الدرجة الخامسة 2-1 بعد التمديد.