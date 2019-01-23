وافتتح الأوروغوياني إدينسون كافاني التسجيل في وقت مبكر جدًا في الدقيقة الثالثة لحامل اللقب في المواسم الأربعة السابقة، بعد تمريرة من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ، وظلت النتيجة على حالها طوال الشوط الأول.

وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة الألماني يوليان دراكسلر (80).

وأصيب نيمار على ما يبدو في قدمه اليمنى، وخرج وهو يعرج ويخفي عينيه، ونزل بدلاً منه موسى ديابي في الدقيقة 62.

وتشكل إصابة نيمار قلقاً جديداً لسان جيرمان الذي سيفتقد خدمات الإيطالي ماركو فيراتي بعد إصابته في كاحل قدمه اليسرى في المباراة ضد غانغان السبت الماضي، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي في 12 شباط/فبراير في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب نيمار الموسم الماضي بقدمه اليمنى، ولم يستطع المشاركة مع فريقه ضد ريال مدريد الإسباني.

وفي بقية المباريات، فاز ديجون على مضيفه سانت إتيان 6-3 كان نصيب الدولي التونسي نعيم السليتي منها ثلاثية "هاتريك".

وحجز رين بطاقته بتغلبه على مضيفه سان-بريف سان هيلير الهاوي 2-صفر، فيما فاز كان على مضيفه فيري شاتيون من فرق الهواة أيضاً 6-صفر.

بدوره تأهل كروا إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على مارينيان جينياك بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي، وتأهل أورليان على حساب بيرغيراك 3-2 بعد التمديد.