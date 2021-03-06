كيليان مبابي افتتح التسجيل عند الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي رائع، وأضاف بابلو سارابيا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وعاد مبابي ليوقع الثنائية والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وتأهل ليون إلى ثمن النهائي عقب اكتساحه لضيفه سوشو 5-2.

الدولي الجزائري جمال بن العمري وضع فريقه في الطريق الصحيح بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة 8، بعدها بدقيقتين ضاعف ماكسويل كورني النتيجة لأصحاب الأرض. فريق سوشو تمكن من تقليص الفارق بفضل كريس بيديا في الدقيقة 41، و قبل نهاية الشوط الأول ابتعد ليون في النتيجة مسجلاً ثالث الأهداف بقدم ريان شرقي.

وفي الشوط الثاني جدد سوشو آماله في العودة بهدف ثان حمل توقيع كريس بيديا لكن آماله سرعان ما تبددت بهدف رابع لليون سجله جيسون دونايير ثم هدف خامس أمّن به ريان شرقي مرور فريقه للدور المقبل.





