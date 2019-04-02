وبلغ رين، الفائز باللقب مرتين عامي 1965 و1971، نهائي الكأس للمرة الاولى منذ عام 2014 عندما خسر أمام غانغان، ليبني على وصوله إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم حيث توقف مشوراه على يد أرسنال الإنكليزي.

وسيواجه رين في المباراة النهائية يوم 27 نيسان/أبريل على ملعب فرنسا لكرة القدم الفائز بالمباراة بين باريس سان جيرمان ونانت التي ستلعب الأربعاء.

جاءت أهداف رين عن طريق السنغالي إمباي نيانغ (40) وبنجامين أندري (55) والجزائري رامي بن سبعيني (81)، فيما سجل البوركيني برتران تراوري (47) وموسى ديمبيلي (75 من ركلة جزاء) هدفي لفريق ليون.

