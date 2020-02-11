افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 23 وأضاف مباي يانغ الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء قبل أن يسجّل جوردان سيباتشو الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأنهى رين مغامرة بيلفور من الدرجة الرابعة (الدرجة الوطنية الثانية) الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي بإقصائه مونبلييه بركلات الترجيح.

وكان رين توج بلقب الموسم الماضي بفوزه على باريس سان جيرمان 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءي ديجون مع باريس سان جيرمان الوصيف، وليون مع مرسيليا، على أن يختتم الخميس بلقاء إيبينال من الدرجة الوطنية الثانية وسانت إتيان.

