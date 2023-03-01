وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر جوردان فيريتو (29)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني بهدفين للمالي مويز ساهي ديون (53) وكيفان موانغا (59).

وأهدر الدولي التشلي أليكسيس سانشيز ركلة جزاء لمرسيليا في الدقيقة 85، قبل أن يخطف الكاميروني فرانسوا ريجيس موغه هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر البرتغالي نونو تافاريش والارجنتيني ليوناردو باليردي ركلتين ترجيحيتين لمرسيليا مقابل واحدة لأنسي كانت الأولى بواسطة الجزائري أحمد كاشي.

وكان مارسيليا أطاح بباريس سان جرمان من ثمن النهائي.



