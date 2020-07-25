جماهير باريس سان جيرمان تطالب بالمزيد من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 20:59 2:28 دقيقة رغم تتويجه بكأس فرنسا على حساب سانت إيتيان خرجت جماهير باريس سان جيرمان من ملعب فرنسا غير راضية عن أداء الفريق. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس فرنسا سانت إيتيان -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة كأس العرب قطر 2021: فيفا يخاطب الاتحادات المعنية 1:24 دقيقة الدحيل يتعادل والسد يفوز بغياب مدربه 0:34 دقيقة 28 إصابة بفيروس كورونا في نادي فوينلابرادا 0:36 دقيقة تراجع بنما عن استضافة مونديال السيدات تحت 20 عاماً 0:40 دقيقة مارك ماركيث ينسحب من سباق جائزة الأندلس الكبرى 0:28 دقيقة تورونتو رابتورز يهزم هيوستن روكيتس ودياً 0:38 دقيقة ويليامسون يعود إلى صفوف نيو أورليانز بيليكانز 2:28 دقيقة جماهير باريس سان جيرمان تطالب بالمزيد 1:00 دقيقة لاعبو السد يدخلون لقاء الخور بملابس الأطقم الطبية 11:56 دقيقة أليسون يتحدث عن موسم ليفربول الاستثنائي