توخيل: "لعبنا مباراة جدية أمام ليون" من قبل beIN SPORTS March 5, 2020 00:07 2:28 دقيقة تحدّث الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن الفوز المستحق لفريقه أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا. -آخر الفيديوهات 4:21 دقيقة ملخص مباراة توتنهام ونوريتش 2:28 دقيقة توخيل: "لعبنا مباراة جدية أمام ليون" 3:26 دقيقة سيتي يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ ربع النهائي 4:54 دقيقة باريس سان جيرمان للمرة السادسة توالياً في النهائي 0:37 دقيقة مباريات كرة القدم في المغرب بدون جمهور 0:44 دقيقة "كاف" يلحق عقوبات قاسية بالترجي قبل مواجهة الزمالك 0:42 دقيقة المنافسات الرياضية في إيطاليا دون حضور جماهيري 0:35 دقيقة مباراتا الترجي والنجم في دوري الأبطال بالجماهير 1:22 دقيقة باخ يرفض الحديث عن "إلغاء أو تأجيل" أولمبياد طوكيو 0:27 دقيقة تعديلات على بروتوكول الـ"ليغ 1"