توخيل: سان جيرمان جاهز وسيستغل الفرصة للفوز باللقب من قبل beIN SPORTS July 23, 2020 22:44 1:10 دقيقة قال توماس توخيل مدرّب باريس سان جيرمان قبل مواجهة سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا إن فريقه جاهز لهذه الموقعة وسيستغلّ الفرصة لتحقيق اللّقب. مقابلات -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة لاتسيو يحجز مقعده في دوري الأبطال 0:38 دقيقة باخ: رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر 1:25 دقيقة بويل يؤكد جهوزية سان إتيان لنهائي الكأس 1:10 دقيقة توخيل: سان جيرمان جاهز وسيستغل الفرصة للفوز باللقب 1:01 دقيقة مفاوضات متقدمة لشراء بارما من مستثمرين قطريين 3:15 دقيقة أودينيزي يصعق يوفنتوس ويرجئ تتويجه 4:16 دقيقة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري 2:33 دقيقة أودينيزي عقبة أخيرة أمام يوفنتوس لإحراز اللقب 9:55 دقيقة لقاء خاص مع ميكيل أرتيتا 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو