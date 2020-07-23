بويل يؤكد جهوزية سان إتيان لنهائي الكأس July 23, 2020 22:47 1:25 دقيقة قال كلود بويل مدرّب سانت اتيان إنّ فريقه مستعدّ لخوض المباراة الأولى بعد التوقّف بسبب جائحة كورونا مشدّدا على ضرورة التعامل الجيد مع الإمكانات الكبيرة للفريق الباريسي. تقارير إخبارية كأس فرنسا -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة لاتسيو يحجز مقعده في دوري الأبطال 0:38 دقيقة باخ: رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر 1:25 دقيقة بويل يؤكد جهوزية سان إتيان لنهائي الكأس 1:10 دقيقة توخيل: سان جيرمان جاهز وسيستغل الفرصة للفوز باللقب 1:01 دقيقة مفاوضات متقدمة لشراء بارما من مستثمرين قطريين 3:15 دقيقة أودينيزي يصعق يوفنتوس ويرجئ تتويجه 4:16 دقيقة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري 2:33 دقيقة أودينيزي عقبة أخيرة أمام يوفنتوس لإحراز اللقب 9:55 دقيقة لقاء خاص مع ميكيل أرتيتا 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو