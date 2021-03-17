ومنح المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي التقدم مبكرا لفريق العاصمة وتحديدا في الدقيقة التاسعة قبل أن يتعرض لإصابة اضطرته إلى ترك مكانه في الدقيقة 34 للدولي كيليان مبابي مسجل الهدفين الثاني والثالث (41 من ركلة جزاء و90+3).

وعاد سان جيرمان، ثاني الدوري، الى سكة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام نانت (1-2) الأحد الماضي، وتعادله أمام برشلونة الاسباني 1-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال، علما بأنه حجز بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين 5-2.

وأجرى مدرب سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خمسة تبديلات مقارنة بالمباراة الأخيرة، فدفع أساسيا بكل من لايفان كورزاوا والسنغالي إيدريسا غي والأرجنتينيين لياندرو باريديس وإيكاردي والإيطالي مويز كين بدلا من كل من بريسنل كيمبيبي والبرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي ماركو فيراتي والألماني يوليان دراكسلر ومبابي، قبل أن يدخل بالرباعي الأخير في الشوط الثاني.

وتواصل غياب النجم البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة في العضلة المقرّبة، على غرار الإسبانيين بابلو سارابيا وخوان برنات.

وافتتح النادي الباريسي التسجيل باكرا، بعد تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا داخل المنطقة وسوء تفاهم بين الحارس مايك مينيان ومدافعه البرتغالي تياغو دجالو، فتهيأت الكرة أمام إيكاردي الذي تابعها في الشباك الخالية (9).

وكاد ليل أن يسجل هدف التعادل بعد تسديدة من التركي بوراق يلماز الذي سيطر على الكرة واستدار حول نفسه وسدد من حافة المنطقة، إلا أن العارضة نابت عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (30).

وأجرى بوتشيتينو تبديلا اضطراريا بإخراجه إيكاردي المصاب وإدخال مبابي بدلا منه (34)، وحصل الأخير بعد دقائق على ركلة جزاء إثر خطأ من المدافع التركي محمد زكي شيليك، ترجمها بطل مونديال 2018 بنجاح بتسديدة قوية بقدمه اليمنى (41).

في الشوط الثاني، حاول ليل تقليص الفارق، فهدد مرمى منافسه بتسديدة من البديل جوناثان بامبا تعامل معها الحارس نافاس بنجاح (68)، ليعود ويتألق بتصديه لركلة جزاء سددها التركي الآخر يوسف يازيجي بعدما لمسة يد على كورزاوا داخل المنطقة (78).

وهي الركلة الثانية التي يتصدى لها نافاس في مبارياته الثلاث الاخيرة، والثالثة له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واختتم مبابي المهرجان بعد تمريرة طويلة عرضية في ظهر الدفاع، فهرب من دجالو بفضل سرعته ولعب كرة ساقطة فوق الحارس مينيان الذي خرج لملاقاته عند حافة المنطقة (90+3).

وتم تقديم المباراة بسبب ارتباط باريس سان جيرمان بخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمقرر في السادس والسابع من نيسان/أبريل المقبل ذهابا.