باريس سان جيرمان لتجنب مفاجأة من شاتورو January 6, 2023 10:36 3:30 دقيقة يستهل باريس سان جيرمان مسابقة كأس فرنسا بملاقاة مضيفه شاتورو، النادي الباريسي الساعي للتأهل إلى دور الإثنين والثلاثين سيخوض المواجهة من دون عدد من أبرز نجومه. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس فرنسا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة فوز ميسي ومبابي بجوائز استثنائية 6:30 دقيقة وفاة نجم الكرة الإيطالية السابق جانلوكا فيالي 0:53 دقيقة ديمبلي يكيل المديح لمدرب برشلونة تشافي 3:30 دقيقة باريس سان جيرمان لتجنب مفاجأة من شاتورو 3:25 دقيقة مانشستر يونايتد لمتابعة نتائجه الجيدة أمام إيفرتون 0:46 دقيقة ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة تشلسي ؟ 3:29 دقيقة محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على تشلسي 0:18 دقيقة الدوري السعودي: الهلال يتخطّى الاتحاد 0:53 دقيقة فوز كبير لأضنة ديميرسبور على اسطنبول سبور 1:00 دقيقة لامبارد لا يبحث عن تطمينات من إدارة إيفرتون