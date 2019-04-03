وسجل كل من الإيطالي ماركو فيراتي (29) وكيليان مبابي (85 من ركلة جزاء) والبرازيلي داني ألفيش (92) ثلاثية الفريق الباريسي.

ويواجه النادي الباريسي، حامل الرقم القياسي في المسابقة بـ 12 لقباً، في المباراة النهائية على ملعب "ستاد دو فرانس" في 27 نيسان/أبريل الحالي، رين الذي كان قد أقصى ليون 3-2 الثلاثاء.

أبرز الأحداث وأهداف المباراة

نهاية المباراة.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت (3-صفر) ويحجز مقعداً في النهائي.

92: داني ألفيش يسجل هدفاً ثالثاً على طريقة البرازيليين (3-صفر)

90: مبابي ينفرد بحارس نانت ويضيع فرصة الهدف الثالث

85: ركلة جزاء ثانية لباريس سان جيرمان... مبابي هذه المرة عرف طريق الشباك (2-صفر)

65: اليافع كيليان مبابي يفشل في تسجيل الهدف الثاني بعد اهداره لركلة الجزاء

عودة المباراة في شوطها الثاني

باريس سان جيرمان ينهي الشوط الأول بتقدم منطقي على نانت (1-صفر) .

29: الإيطالي فيراتي يسجل الهدف الأول للفريق الباريسي من تسديدة مميزة

بداية المواجهة في البارك دي برانس

التشكيلة الأساسية للفريقين:

باريس سان جيرمان

نانت

