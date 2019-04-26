وتعززت حظوظ فريق العاصمة الفرنسية بالتتويج بمسابقة الكأس ليضمها الى لقب بطل الدوري، بعودة مهاجميه البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب.

وشارك نيمار الذي عانى من إصابة في مشط القدم في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد موناكو التي شهدت فوز نادي العاصمة 3-1 وتتويجه بلقب الدوري.

وعاد كافاني بدوره بعد غياب استمر قرابة شهرين ونصف من اصابة بتمزق عضلي حاد، وخاض الدقائق الـ 17 الأخيرة ليشارك في خط الهجوم الناري الذي يكمله كيليان مبابي.

ويعود إلى صفوف الفريق أيضاً الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد غياب دام ستة أسابيع.

وأكد المدرب الألماني توماس توخل بان فريقه يسعى إلى احراز الثنائية المحلية بقوله "هدفنا واضح، نريد احراز الثنائية. يتعين علينا الفوز السبت".

وتغلب سان جيرمان على رين ذهاباً وإياباً في الدوري الفرنسي 3-1 و4-1، لكن الأخير يأمل بالثأر واحراز مسابقة الكأس للمرة الأولى منذ 48 عاماً.

وتوج رين باللقب عامي 1965 و1971 لكن خسر النهائي مرتين في الماضي القريب أمام جاره غانغان عامي 2009 و2014.

وتشكل المباراة حافزاً لرين لأن التتويج بالكأس سيمنحه بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي مجدداً الموسم المقبل.

