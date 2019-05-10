وذكر الاتحاد الفرنسي أن العقوبة تدخل حيز التنفيذ "اعتبارا من الاثنين 13 أيار/مايو" وبالتالي يستطيع نيمار خوض مباراة فريقه ضد أنجيه في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي السبت.

وسيغيب نيمار بالتالي عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري المحلي ضد ديجون ورينس بالإضافة إلى كأس الأبطال ضد رين في شينزن الصينية في آب/أغسطس المقبل.

ووقعت الحادثة بين نيمار وأحد مشجعي رين إثر خسارة فريقه نهائي الكأس بركلات الترجيح وأظهرت الأشرطة المهاجم البرازيلي وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وأقر نيمار بأنه تصرّف بشكل "خاطئ" وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع انستاغرام، "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ"، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه.