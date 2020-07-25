وتعرض مبابي لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت إيتيان ليل الجمعة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.

وأصيب مبابي بعد تدخل قاسٍ من قائد سانت إيتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه.

وخرج مهاجم سان جيرمان من أرض الملعب دامعاً، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

وأعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم أن مبابي يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن" وضرر "مهم" في الجانب الخارجي منه، مشدداً على أن وضعه البدني سيخضع "لعملية إعادة تقييم في الساعات الـ72 المقبلة".

وكان المدرب الألماني للفريق، توماس توخيل، قد أبدى قلقه ليل الجمعة من الإصابة التي تعرض لها مبابي.

وقال توخيل "الجميع قلق. كل من شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق".

وتأتي الإصابة مع استعداد سان جيرمان لخوض نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد ليون في مسابقة كأس الرابطة ، والأهم التحضير لاستكمال دوري الأبطال الشهر المقبل.

ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية.

سانت إيتيان يتعاطف ومبابي يرد

ونشر سانت إيتيان عبر حسابه على "تويتر"، صورة لقائده وهو يرافق مبابي أثناء خروجه من أرض الملعب، مرفقة بتعليق موجه إلى مبابي جاء فيه "لويك بيران، سانت إيتيان، وكرة القدم الفرنسية يأملون في رؤيتك مجدداً على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن".

وأعاد مهاجم سان جيرمان نشر هذه التغريدة صباح السبت.

وفي وقت لاحق اليوم، نشر مبابي صورة له وهو يبتسم ويرفع إبهام اليد اليسرى، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "الاستيقاظ بطلاً.. ليس هناك إحساس أفضل. شكراً لكم جميعاً على رسائلكم. أنا ممتن جداً لكم. قبلاتي للجميع ونهاية أسبوع موفقة".

وكان مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني قد أعرب عن "أسفه" لإصابة مبابي، آملا في ألا تكون خطرة.

ليكيب تتوقع



وتوقعت صحيفة ليكيب الفرنسية المتخصصة أنّ الإصابة التي تعرض لها مبابي ستحرمه من مواجهة ليون يوم الجمعة المقبل في كأس الرابطة الفرنسية، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أب/ أغسطس المقبل.

