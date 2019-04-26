العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس فرنسا

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر

من قبل

مباراة باريس سان جيرمان ورين في نهائي كأس فرنسا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر اليوم 
 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

 

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين يوم السبت 27 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة باريس سان جيرمان ورين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6. 

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التقديم الفني للمباراة. اضغط هنا 
 

باريس سان جيرمان
السابق الـ"PSG" من أجل احراز الكأس لل
اقرأ
الـ"PSG" من أجل احراز الكأس للمرة 13 في تاريخه
التالي

آخر الأحداث