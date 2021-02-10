مرسيليا يتجاوز عقبة أوكسير في كأس فرنسا

وسجل الأرجنتيني داريو بينيديتو (54) والسنغالي أحمدو بامبا ديانغ (90+2) الهدفين.

ومر الفريق الجنوبي بفترة سيئة في الآونة الأخيرة وقامت جماهيره بمهاجمة ملعب تدريبات النادي في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وقررت إدارة النادي "تعليق نشاط" مدربها البرتغالي أندريه فياش بعد ساعات من كشف الأخير عن رغبته في التخلي عن منصبه، على خلفية خلاف نشب بينه وبين الادارة بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية.

وبلغ موناكو الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه غرونوبل بهدف وحيد سجله المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 36.

وعمق لنس جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه 4-2.

وفجر تولوز من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مضيفه بوردو عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الإيفواري فاكون يوسف بايو (39) ويانيس انتيست (57).

وتأهل أيضاً مونبلييه بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما الدولي الجزائري أندي ديلور (45+1) والصربي بينار سكوليتيتش (88).

