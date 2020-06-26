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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس فرنسا

لو غريت يحدد موعد نهائي كأس فرنسا وكاس الرابطة

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أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو أمام خمسة آلاف متفرج معرباً عن أمله في رفع نسبة الحضور.

Reuters

وتجمع المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان وستكون الرسمية الأولى في فرنسا بعد توقف النشاط الكروي في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال لو غريت: "ستقام المباراة النهائية لكأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31، حتى الآن يُسمح لخمسة آلاف متفرج بحضور كلّ مباراة لكننا سنتقدم بطلب في محاولة للحصول على عدد أكبر".

وأضاف: "تواجد خمسة آلاف متفرج فقط قليل، آمل أن نصل إلى نسبة أكبر لكنني لن أخلق مشكلة في حال لم ننجح في ذلك".
وسيجمع نهائي كأس الرابطة أيضاً باريس سان جيرمان وليون.
 

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