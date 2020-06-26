لو غريت يحدد موعد نهائي كأس فرنسا وكاس الرابطة

وتجمع المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان وستكون الرسمية الأولى في فرنسا بعد توقف النشاط الكروي في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال لو غريت: "ستقام المباراة النهائية لكأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31، حتى الآن يُسمح لخمسة آلاف متفرج بحضور كلّ مباراة لكننا سنتقدم بطلب في محاولة للحصول على عدد أكبر".



وأضاف: "تواجد خمسة آلاف متفرج فقط قليل، آمل أن نصل إلى نسبة أكبر لكنني لن أخلق مشكلة في حال لم ننجح في ذلك".

وسيجمع نهائي كأس الرابطة أيضاً باريس سان جيرمان وليون.

