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كأس فرنسا

كأس فرنسا: موناكو يلحق بباريس سان جيرمان إلى ربع النهائي

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لحق موناكو بباريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه متز 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي صفر-صفر) الثلاثاء في موناكو.

AFP

وواصل المدرب الكرواتي لنادي الإمارة نيكو كوفاتش سجله الرائع في مسابقات الكؤوس، فمنذ بداياته في البوندسليغا مع أينتراخت فرانكفورت وبعد بايرن ميونيخ حقق 22 فوزاً في 23 مباراة في مسابقات الكؤوس الوطنية: 19 من أصل 20 في ألمانيا (خسارة واحدة كانت مع فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند) و3 من أصل 3 في فرنسا.

وكان باريس سان جيرمان أول المتأهلين الى ربع النهائي عندما تغلب على ليل 3-0 في 17 آذار/مارس الماضي في مباراة مقدمة عن دور الـ16 بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الاربعاء بلقاءات سيدان من الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، وروميلي فاليير من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية، وكانيه من الوطنية الثانية مع بولوني-سور-مير من الوطنية الاولى، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه، على أن يختتم الخميس بلقاء ريد ستار من الوطنية الأولى وليون.

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